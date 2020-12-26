Yeni anlaşmalar yolda...

Netanyahu, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft’la Kudüs’te yaptığı görüşmede, “Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz” ifadesini kullandı. “The Jerusalem Post” gazetesi de, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman’ın, İsrail’le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle İsrail’le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington’ın Fas hakimiyetini kabul eden Batı Sahra’da konsolosluk açma sürecini başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail’in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra’da Fas’ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas’ın 1975’te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra’yı topraklarına katmasının ardından Cezayir’in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik ise devam ediyor