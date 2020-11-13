Yeni kabine şekilleniyor

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden danışmanlarını seçmeye başlarken, kabinenin de şekillenmeye başladığı ifade ediliyor. Biden, 20 Ocak’taki yemin töreninin ardından federal hükümeti devralmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Biden’ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain’i getireceği açıklandı. Uzun süredir Biden ile çalışan Klain aynı zamanda Biden’ın üst düzey danışmanı olacak.

Önemli bakanlıklar için de bazı isimlerin ön plana çıktığı ifade ediliyor. Biden’ın kabinesinin, Donald Trump’ın beyaz ve erkek ağırlıklı kabinesinden farklı olması ve kabinede çok sayıda kadının yer alması bekleniyor. Amerikan basınındaki haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığına getirilmesi olası isimler arasında William Burns, Chris Coons ve Susan Rice yer alıyor. Savunma Bakanlığı için ise 2’si kadın 3 isim konuşuluyor. Bu isimler arasında Irak’ta 2014’te helikopter kazasında 2 bacağını da kaybeden eski yarbay Tammy Duckworth yer alıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için de Biden’a üst düzey dış politika danışmanlığı yapan ve Senato Dış İlişkiler Komitesindeki yardımcısı Antony Blinken’ın ismi konuşuluyor.

Biden’ın Demokrat Parti adaylığı için yarıştığı isimleri de önemli görevlere getirmesi bekleniyor. Başkanlık yarışında Biden’ın karşısındaki Demokrat aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders’ın ismi Çalışma Bakanlığı, Pete Buttigieg’in adı ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Amy Klobuchar’ın ismi Tarım Bakanlığı için geçiyor. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın ise Hazine Bakanı olacağı öne sürülüyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirilecek isimler arasındaysa Tom Donilon, Avril Haines ve Mike Morell yer alıyor. Biden, hem Demokrat Parti içindeki yenilikçileri hem de birlikte çalışmak istediği Cumhuriyetçileri memnun edecek bir kabine oluşturmayı hedefliyor.

‘Mesajları engelliyorlar’

ABD Dışişleri Bakanlığının, başkan seçilen Joe Biden’a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia edildi. CNN’nin Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberinde, normalde seçilmiş başkan ile dünya liderleri arasındaki iletişimde aracı olması gereken Bakanlığın bu görevini yerini getirmediği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi. Bakanlığın bu engellemesi nedeniyle, bazı yabancı hükümetlerin, doğrudan Barack Obama başkanlığı döneminde görev yapan yetkililerle temas kurmak ya da başka kanallardan Biden’a ulaşmaya çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Pompeo, Biden’ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin soruya, “Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız” yanıtını vermişti.

Brifing alamıyor

Öte yandan geçiş sürecinin yetkili makamlarca başlatılmaması sebebiyle Joe Biden’ın, günlük brifingi alamadığı da ortaya çıktı. Normal şartlarda, seçilmiş başkanın ulusal güvenlik meselelerini de içeren bu brifingleri alması gerekiyor. Ancak Trump yönetimine yakın isimlerin Biden’a brifinglerin verilmesi durumunda, ‘seçilmiş başkan’ statüsünün tanınacağı korkusuyla bu durumu engellediği öne sürülüyor.