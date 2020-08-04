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04.08.2020 - 10:31 |

Yeni koronavirüsün yarasalarda yıllardır dolaştığı keşfedildi

Bulgular, "büyük salgınlar yaratma potansiyeli taşıyan ama henüz ortaya çıkmamış virüsleri tanımlamanın ne kadar zor olduğunu" gösteriyor

Yeni koronavirüsün yarasalarda yıllardır dolaştığı keşfedildi

Bilim insanları yeni koronavirüse yol açan viral soy hattının, yarasalarda yıllardır fark edilmeden dolaştığını ortaya koydu.

Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nin Bulaşıcı Hastalık Dinamiği Merkezi’nden Maciej Boni liderliğindeki araştırmacılar, at nalı yarasaların SARS-CoV-2’nin en makul kökeni olduğunu ifade etti.

Boni, “Bu analiz, SARS-CoV-2’nin başka yerlerde dolaşan kardeşinin veya kuzenlerinin ya da başka benzer virüslerin olup olmadığını görmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

Öte yandan araştırmacılara göre bulgular, "büyük salgınlar yaratma potansiyeli taşıyan ama henüz ortaya çıkmamış virüsleri tanımlamanın ne kadar zor olduğunu" gösteriyor.

Geçen hafta Nature Microbiology’de yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, virüsün rekombinasyon (bir zincirinin kırılması ve sonrasında farklı bir DNA molekülüne katılmasıyla oluşan süreç) geçmişini izleyerek, evrim sürecini yeniden yapılandırdı.

Bunun sonucunda virüsün muhtemelen yarasalardan çıktığı ve insana ulaşmak için aracı bir türden geçmesi “gerekmediği” saptandı.

Araştırmacılara göre bu, pangolinlerin koronavirüs konakçısı olmayabileceği anlamına geliyor.

Çünkü yeni bulgular, virüsün hem insanların hem de pangolinlerin üst solunum yollarında çoğaltma yeteneğinin aslında yarasalarda evrimleştiğine işaret ediyor.

Yine de bu pullu memeliler, virüsü ileterek mevcut pandemide rol oynamış olabilir.

Kaynak: Independent Türkçe

 

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