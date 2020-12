Yeni mutant Hindistan’da

Hindistan Sağlık Bakanlığı, virüsün mutasyona uğramış türünün İngiltere’den gelen 6 kişide tespit edildiğini duyurdu. İngiltere’den gelen tüm uçuşların askıya alındığı ancak kısıtlamadan önce kasım ayı sonundan itibaren yaklaşık 33 bin yolcunun Hindistan’a geldiği belirtildi. Bu kişilerden 114’ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve mutant virüs için kontrollerin yapıldığı aktarıldı. 10 milyon 200 binden fazla vakanın kaydedildiği ve 148 bin 153 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü Hindistan’da, gelecek ayın başında Oxford/AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı verilmesi bekleniyor. Diğer yandan İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantının Almanya’daki bir hastada kasım ayında görüldüğü doğrulandı.



Önlemler artırıldı alkol yasaklandı



Güney Afrika’da vaka sayısı 1 milyon 11 bin 871’e çıktı. Ülkede tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışı yasaklandı. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ‘Gardımızı indirdik ve maalesef şu an bedel ödüyoruz’ dedi



Afrika’da vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan Güney Afrika’da son 24 saatte 336 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 27 bin 71’e yükseldi. Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 11 bin 871’e ulaştı. Kovid-19’un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığı ülkede yeni kısıtlamalar getirildi.



‘Yayıcı etkinlikler’



Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzlarının kapatıldığını açıkladı. Alınan önlemler kapsamında Cape Town, Johannesburg ve Durban dahil ülke genelinde alkol satışı yasaklandı. Ramaphosa, Kovid-19’a karşı genişletilen önlemler kapsamında saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi. Maske kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Ramaphosa, bu kuralı ihlal edenlere gereken cezanın verileceğini söyledi. Ramaphosa, bu sert önlemleri daha bulaşıcı olduğu değerlendirilen yeni koronavirüs türünden kaynaklanan vaka artışı nedeniyle aldıklarını ifade etti. Vaka artışını ayrıca “aşırı yayıcı” etkinlikler ve tatil dönemi boyunca dikkatsizliğe de bağlayan Ramaphosa, “Gardımızı indirdik ve maalesef şu an bedel ödüyoruz” diye konuştu. Ramaphosa, verilerin aşırı alkol tüketiminin hastanelere bildirilen yaralamaların artışına neden olduğunu belirterek, “böylesi bir yükün zaten ağır yük altında olan sağlık tesislerinde gereksiz” olduğunu vurguladı. Afrika kıtasında Kovid-19’dan en çok etkilenen ülke konumunda olan Güney Afrika, daha önce salgınla mücadele etmek için mart ayında da alkol satışını yasaklamıştı. Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626’ya yükseldi. Kıta genelinde virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti.



Yerli aşı ‘Bereket’İ denemeye başladı



İran, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla geliştirdiği yerli aşı “COVIRAN Bereket”i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi. İranlı bilim insanlarının geliştirdiği “COVIRAN Bereket” aşısı, Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk kez insan üzerinde uygulandı.



Aşıyı geliştiren heyetin başında yer alan Muhammed Muhbir’in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı yaptıran ilk gönüllü kişi oldu. Geliştirilen aşı bugün üç kişiye daha vurulacak ve sonraki günlerde gönüllü olan 56 kişi üzerinde aşamalı olarak uygulanacak. Aşının birinci günün ardından 14’üncü günde ikinci defa vurulacağı ve son aşama olan 28’inci günde de son dozun vücuda enjekte edileceği açıklandı. Şu ana kadar 65 bin kişinin aşıyı vurulmak için gönüllü olduğu belirtildi. Tayyibe Muhbir’e uygulanan aşının şu ana kadar herhangi bir yan etkisinin görülmediği ifade edildi.



‘Felaketi önleyin’ çağrısı



Kovid-19’un daha hızlı yayılan iki türünün tespit edildiği İngiltere’de ilk kez bir günde 50 binden fazla vaka görüldü. Ülkede dün 53 bin 135 vakanın görülmesiyle salgın sırasındaki en büyük günlük artış kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 382 bine çıkarken, can kaybı da 414 artarak 71 bin 567’ye yükseldi. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, “Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor” dedi. Başkent Londra’nın da dahil olduğu doğu ve güneydoğu bölgelerinde en yüksek alarm düzeyi olan 4’üncü seviye tedbirler uygulanırken, uzmanlar, olası bir felaketin önlenmesi için üçüncü kez ulusal çapta karantina ilan edilmesini istiyor.



Aşı olmayanları kayıt altına alacak

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlerin isimlerinin kayıt altına alınacağını söyledi. Bu listenin kamuya açık olmayacağını ifade eden Illa “Aşı önerilen ama bunu reddeden insanların kaydını tutacağız ve Avrupalı ortaklarımızla paylaşacağız” dedi. Pfizer-BioNTech aşısının uygulandığı ülkede kayıtlara geçen vaka sayısı 1.8 milyonun üstünde.

DSÖ: Daha şiddetli salgınlar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte Kovid-19 salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Kovid-19 salgınının şiddetli olduğunu belirterek, “Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına)

karşı hazırlanmalıyız” uyarısında bulundu.