Yeni salgınlar kapıda

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF), dünyada koronavirüs salgını nedeniyle hayati aşı uygulamalarının kesintiye uğradığını belirterek çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı. Yıllar boyunca “kazanılmış olan ilerlemenin” tersine dönme riskinin olduğunu belirten DSÖ ve UNICEF yaptığı açıklamada, “2020’nin ilk dört ayına ait geçici veriler, difteri, tetanos ve boğmacaya (DTP3) karşı etkili aşının üç dozunu tamamlayabilen çocukların sayısında büyük bir düşüş görüldü. Ülkeler içerisinde ve arasında bağışıklık kapsamının göstergesi olan DTP3 kapsamı, 28 yıl sonra ilk kez geriledi” ifadelerine yer verdi.



UNICEF yöneticisi Henrietta Fore, Kovid-19’un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirterek bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmanın olası olduğu konusunda uyardı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise “Rutin aşılarını kaçıran çocukların karşı karşıya olduğu önlenebilir hastalık ve ölüm riski, Kovid-19’dan çok daha yüksek olabilir” dedi. Yapılan araştırmalara göre, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçünde koronavirüs sebebiyle aşı programları sekteye uğradı. Kızamık aşısı programını askıya alan 29 ülkenin 18’i kızamık salgının başladığını bildirdi. 13 ülke ise kızamık aşısı programını askıya almayı planlıyor. 2020 yılında 178 milyon kişi kızamık aşısından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle son aylarda Pakistan, Bangladeş ve Nepal’de difteri vakaları görülmeye başlandı. Güney Sudan, Kamerun, Mozambik ve Bangladeş’te ise kolera vakaları arttı.



Mandela’nın kızının virüs testi pozitif!



Güney Afrika’da ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine karşı verdiği mücadeleyle efsaneleşen Nelson Mandela’nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kızı Zindzi Mandela’nın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 59 yaşında hayatını kaybeden Zindzi Mandela’nın oğlu Zondwa Mandela, annesinin ölümünden bir gün önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



‘Aşı yıl sonuna kadar bulunabilir’



ABD’de koronavirüsle mücadelenin en yetkili ismi olan Dr. Anthony Fauci, yıl sonuna kadar bir aşı bulunacağına inandığını açıkladı. Fauci, önceki gün aşı denemelerinde son aşamaya geçtiklerini duyuran ABD’li Moderna şirketinin aşı çalışmasının doğal bağışıklığa çok yakın bir koruma sağlama yolunda olduğunu belirtti. Moderna’nın potansiyel aşı sonuçlarının “garanti olmasa da gelecek vaat ettiğini” belirten Fauci, “Planlanan takvim konusunda iyi hissediyorum” dedi.



ABD’de ilk kez bir vali virüse yakalandı



ABD’de Oklahoma Valisi Kevin Stitt’in koronavirüse yakalandığı böylece ilk kez bir eyalet valisinde hastalığın görüldüğü açıklandı. Stitt, yaptığı açıklamada “Dün Kovid-19 testi oldum ve sonuçlar pozitif geldi. Aslında iyi hissediyorum. Yani asemptomatik olduğum ya da hafif halsiz olduğum söylenebilir” dedi. Başkan Donald Trump’ın 20 Haziran’da Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlediği kalabalık seçim mitingine de katılan Cumhuriyetçi Stitt, pek çok kez maske takmadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu.



Son testi de pozitif



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya koronavirüs tanısı konduktan bir hafta sonra yapılan test sonucunun yine pozitif çıktığı ve başkanın henüz iyileşmediği açıklandı. Salgın süresince koronavirüsü hafife alan Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada “hafif ateşinin” olduğunu belirterek bilimsel tartışmaların odağında olan ve işe yaradığı henüz kanıtlanmayan hidroksiklorokin ilacını kullandığını söylemişti.



Dünya genelinde 3 bin sağlık çalışanı öldü



Uluslararası Af Örgütü, dünyada en az 3 bin sağlık çalışanının koronadan öldüğünü açıkladı. Örgütün araştırmasına göre, şimdiye kadar sağlık çalışanı ölümlerinin en fazla olduğu ilk 10 ülke ABD (507), Rusya (545), İngiltere (540, Brezilya (351), Meksika (248), İtalya (188), Mısır (111), İran (91), Ekvador (82) ve İspanya (63) oldu. Uluslararası Af Örgütü yayınladığı raporunda, 63 ülke ve bölgede neredeyse sağlık çalışanlarının tüm kişisel koruyucu ekipmanlarda sıkıntı yaşadığı belirtildi. Sağlık çalışanları arasında koruyucu ekipman eksikliğinin en fazla yaşandığı ülkelerin başında Brezilya ve Afrika’daki çeşitli ülkelerin geldiği ifade edildi.



Sahte test yapan hastane sahibi yakalandı

Bangladeş’te, 6 bin 300 kişiye koronavirüs testi yapmadan sonucun negatif olduğuna dair rapor veren hastane sahibi Muhammed Şahit tutuklandı. Şahit’in sahibi olduğu iki hastanede 10,500 kişiye koronavirüs testi yapıldığı ve dolayısıyla 10 bin 500 rapor hazırlandığı, ancak bunlardan 6,300’üne test yapılmadan “negatif” raporu verildiği belirtildi. Ayrıca Şahit’in test için başvuran çoğu kişiyi sahte bir kitle kandırdığı da ifade edildi. Önceki gün yakalanan ve aleyhinde açılan 56 dava olduğu belirtilen Şahit’in bu işlerden 350 bin dolar (2.4 milyon lira) kazandığı tahmin ediliyor.



Kovid kurbanı İspanyollar anıldı



İspanya’da koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden 28.413 kişiyi anmak için başkent Madrid’deki Armeria Meydanı’nda resmi bir anma töreni düzenlendi. Törene Kraliyet ailesinin üyeleri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve çok sayıda bakan, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümet başkanları, Avrupa Birliği’nden (AB) yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Törende konuşan İspanya Kralı 6’ncı Felipe, “Bu kriz, bizi ülke olarak bir testten geçirdi” dedi. Öte yandan, katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyarak oturmaları dikkat çekti.



Korkutan vaka artışı



İspanya’da son 24 saatte 390 yeni vaka tespit edilerek rekor kırıldı. Ülkede 22 Mayıs’tan bu yana en fazla günlük yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 257.494’e ölü sayısının ise 28.413’e çıktığı ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor.