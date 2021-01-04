Yeni yıl terörle geldi

Fransız askerleri hedef oldu

Mali’de Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan 2 Fransız askerinin, araçlarına yapılan bombalı saldırıda öldüğü bildirildi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Meneka bölgesinde bir operasyonda yer alan askerlere bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, bombanın patlaması sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, 1’inin de yaralandığı vurgulandı. Mali’nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık’ta da Fransız askerlerin aracına saldırı düzenlenmiş, 3 asker hayatını kaybetmişti.

Nijer’de çifte saldırı: 100 ölü

Nijer’de önceki gün düzenlenen terör saldırısında 100 kişi hayatını kaybederken, 25’i aşkın kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Saldırılarda ölenlerin ikisinin Fransız askeri olduğu yolunda haberler geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Nijer’de meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köylerine düzenlenen, sivilleri hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 100’e çıktı. İlk açıklamalarda ölü sayısı 56 olarak duyurulmuş, 20 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Köylerin bulunduğu Tillaberi bölgesi, 2017’den bu yana Mali’de yerleşik terör örgütlerinin hedefi oluyor. Bölgede, sık yaşanan saldırılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Türkiye kınadı

Bu arada Türkiye, Nijer’deki saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 2 Ocak’ta gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı anımsatıldı. Açıklamada, “Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Nijer halkına ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Afganistan’da fail belirsiz

Afganistan’ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi’nin aracına yerleştirilen bombanın, Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldığını söyledi. Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını ifade eden Şuriş, yaralılar arasında Kerimi’nin de bulunduğunu belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.