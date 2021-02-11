MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü
ABONE OL
11.02.2021 - 14:41 | | AA

Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü

Yeni Zelanda Parlamentosunda kravat takma zorunluluğuna karşı çıkan Maori lideri Rawiri Waititi’nin Genel Kurul salonundan çıkarılması üzerine başlayan kravat krizi çözüme ulaştı.

Yeni Zelanda Parlamentosundaki kravat krizi çözüldü

İnternet sitesi Stuff’ın haberine göre, Meclis Başkanı Trevor Mallard yaptığı açıklamada, Parlamentodaki milletvekillerinin kravat takıp takmamasının serbest bırakılması yönündeki oylamaları sonucu kravat takma zorunluluğunun kalktığını belirtti.

Mallard’ın açıklamasının ardından bugün Parlamentoda kravat takmayanlar arasında, İşçi Partisinden Devlet Bakanı Phil Twyfort ve Yeşiller Partisi Başkanı James Shaw dahil olmak üzere 6 kişi vardı.

Kravat isyanını başlatan Rawiri Waititi yasağın kalkması üzerine yaptığı açıklamada, Parlamentoda bu imtiyazı kazanmanın Maoriler ve dünyanın dört bir yanındaki yerli halklar için bir zafer olduğunu söyledi.

Ülkenin yerel halkı olan Maorilerin partisinin lideri Rawiri Waititi, önceki gün Parlamentoya Maorilerin geleneksel kolyesi "Hei Tiki" takarak gelmesi ve kravat takmayacağını söylemesi üzerine Meclis Başkanı Mallard'ın talimatıyla Genel Kurul salonundan çıkarılmıştı. Ardından gece geç saatlere kadar konu Parlamentoda tartışılmıştı.

 

'Fakirlik iğrençtir' diye hakaret eden öğretmene 5 ay hapisAntalya'da Manavgat ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi Halil Ayaz, aynı sitede oturan ilkokul öğretmen A.Ö.'nün kendisine 'Hurdacılar, yorgancılar, fakir, fakirlik iğrençtir' diye hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Manavgat'ta görülen duruşmada mahkeme A.Ö.'ye 5 ay hapis cezası verdi. Duruşmada savunma yapan A.Ö., kendisinin hakaret içerikli sözleri şikayetçiye karşı söylemediğini belirterek, "Ben kızımın istediği bebeği maddi durumumun elvermemesi nedeniyle alamadığım için kızıma fakirliğin kötü bir şey olduğunu söylemek niyeti ile 'fakirlik iğrençtir' diyorum. Bu kendi durumuma karşı bir isyan olarak söylediğim bir sözdür" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'Eren-9 Kazan/Han Yaylası-1' operasyonu! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Araba alacak herkesi ilgilendiriyor! Sıfır faizli kredi ve...

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Uzaya giden Türk’e ne denilecek? Vatandaştan öneriler

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Son dakika! Taksi şoförünü öldürmüştü! 'Müşteki acısına yenik düşmesin'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet