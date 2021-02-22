Yeni Zelanda'da kıyıya vuran 40 pilot balina kurtarıldı

Balina yardım örgütü olan Jonah Projesi'nin Sözcüsü Louisa Hawkes, 49 uzun yüzgeçli pilot balinanın, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Farewell Spit sahiline vurduğunu açıkladı.

Hawkes, bu balinalardan 9'unun telef olduğunu söyledi.

SUYA DÖNDÜRMEK İÇİN ÇABA HARCADILAR

Louisa Hawkes, çoğu gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir ekibin, ilk olarak sahildeki balinaları yeniden bir araya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Ekibin, gün boyunca balinalara su dökerek onları serinletmeye çalıştığını belirten Hawkes, akşam saatlerinde yükselen dalgaların da desteğiyle çalışmaların sonuç verdiğini ve 40 balinanın güvenli şekilde denize çekildiğini dile getirdi.

Hawkes, balinalar denize döndükten sonra botlu ekiplerin balinaların yeniden kıyıya dönmelerine engel olduğunu kaydetti.

Tüm çabalara rağmen balinaların derin sulara gitmediğini aktaran Hawkes, hayvanların kendilerini gece yeniden kıyıya vurabileceğinden endişe ettiklerini vurguladı.

Louisa Hawkes, "Balinaları olmaları gereken derin suların dışında görmek her zaman harikadır. Herkes iyimser olduğu kadar da gerçekçi." dedi.

BALİNALARIN KIYIYA VURMASIYLA İLGİLİ İKİ TEORİ

Balinaların kıyıya vurma nedeni henüz bilinmezken, uzmanlar, iki teori üzerinde duruyor. Bunlardan biri, balinaların avlarını sığ sulara kadar kovalaması ve denizin çekilmesiyle geldikleri bölgeye dönememesi, diğeri ise gruplarındaki hasta bir balinayı korumaya çalışmaları olarak açıklanıyor.

Her yıl ortalama 300'den fazla yunus ve balinanın kıyıya vurduğu Yeni Zelanda'da 2009'da Chatham Adaları yakınında 100'den fazla pilot balina telef olmuştu.

Farewell Spit sahilinde, 2017'de iki farklı seferde kıyıya vuran 650'den fazla pilot balinadan yaklaşık 300'ü kurtarılabilmişti.