Yeni(den) START

ABD ve Rusya’nın, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik anlaşmaya vardıkları açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile Moskova’nın koşulları çerçevesinde Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti. Ryabkov, “Bizim koşullarımız çerçevesinde anlaşıldı: Beş yıllığına, ön koşul ve herhangi bir ilave veya eklenti olmadan” ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına yönelik kararı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sundu. Anlaşmaya onay veren Duma’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni START anlaşmasının 5 yıllığına, 5 Şubat 2026’ya kadar uzatılması öngörülüyor. Eski ABD dışişleri bakanı Mike Pompeo, Yeni START anlaşmasının uzatılmasına hazır olduklarını 14 Ekim’de belirtmişti. Putin ise 16 Ekim’de söz konusu anlaşmanın bir yıllığına koşulsuz uzatılması teklifinde bulunmuştu.



Süresi bitiyordu



Putin, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada, kararın ‘doğru yöne atılmış bir adım’ olduğunu belirtti, ancak birtakım anlaşmazlıkların halen var olduğunu ekledi. ABD’nin Sovyet Rusya ile 1991’de ve Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki “Yeni START” anlaşması, Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma niteliğini taşıyor. Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor. ABD’nin eski Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında imzalanan nükleer silah kontrol antlaşması, her ülkeyi 1.550’den fazla konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı ve 700 konuşlandırılmış füze ve bombardıman uçağıyla sınırlandırıyor. 5 Şubat 2011’de devreye giren 10 yıllık anlaşmanın süresi, Şubat 2021’de sona eriyordu.



Biden’dan NATO’ya bağlılık taahhüdü



ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray açıklamasına göre, Biden görüşmede Afganistan, Irak ve Rusya gibi ortak güvenlik meselelerinde müttefiklerle birlikte çalışma niyetini dile getirdi. Biden, NATO anlaşmasının 5. maddesi gereği ABD’nin ittifakın toplu savunmasına olan bağlılığını ve transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesine olan taahhüdünü vurguladı.



NATO açıklamasına göre ise Stoltenberg, Biden’ın ittifakı merkeze almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, zorlukların üstesinden birlikte gelinebileceğini vurguladı.



BAE’ye F-35 satışı askıda



ABD Dışişleri Bakanlığı, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı. AA’ya konuşan bir Dışişleri yetkilisi, “Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu” dedi. Yetkili, atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak BAE’ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi.



Putin’e seçim uyarısı



ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önceki gün gerçekleşen telefon görüşmesine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Biden’ın görüşmede, seçimlere müdahale konusunu da gündeme getirdiği, Putin’e uyarıda bulunduğu kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, görüşmede, Solar Winds siber saldırısı, Rusya’nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban’a para teklif ettiği iddiaları, 2020 seçimlerine Rus müdahalesi, Aleksey Navalni gibi endişe duyulan konuları dile getirdiğini açıklamıştı.







