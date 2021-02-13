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13.02.2021 - 07:00 |

‘Yeniden yaşanır’

Donald Trump’ın azledilmesini isteyen Demokratlar, azil duruşmasından ceza çıkmaması durumunda 6 Ocak’taki Kongre baskınının yeniden yaşanabileceğini ifade ettiler.

‘Yeniden yaşanır’

 

ABD’ 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskını nedeniyle eski başkan Donald Trump’ın yargılandığı Senatodaki azil duruşmalarında Trump’ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi. Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller, Senatonun Trump’ı cezalandırmaması durumunda “bunu tarihin affetmeyeceğini” savundular. Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump’ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu  ileri sürdü. Demokrat savcı vekiller, baskına katılanların sadece “Trump’ı dinlediğini ve eski başkanın halkı bilerek tahrik ettiğini” savundu.

Erken bitecek

Demokratlar, Trump’ın ceza almaması durumunda yeni bir Kongre baskınının yaşanabileceğini ifade ettiler. Toplam 16 saat süre tanınan Demokrat savcı vekiller, tüm sunumlarını 4 saat erken tamamladılar.

Trump’ın avukatları ise sunumlarına başlarken, avukatların kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 4 saatini kullanmayı ve duruşmayı mümkün olan en kısa süre içerisinde sonlandırmayı hedefledikleri öğrenildi.

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