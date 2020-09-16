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16.09.2020 - 19:25 | | DHA

Yer: ABD! Maske takmayı reddedince ortalık karıştı

ABD'de okul yönetiminin toplantısına maskesiz giren Reed Bender adlı kişi, polis tarafından yaka paça dışarı atıldı.

Olay, ABD'nin South Dakota eyaletinde bulunan Mitchell şehrindeki bir okulda meydana geldi. Reed Bender isimli kişi, okul yönetim kurulu toplantısı sırasında bina içinde maske takılmasının zorunlu olmasına rağmen maske takmayı reddetti. Bender'a maske takması ya da binayı terk etmesi konusunda uyarı yapıldı. Benderın maske takmayı reddetmesi üzerine kurulun durumu polise ihbar etti.

Yer: ABD Maske takmayı reddedince ortalık karıştı

POLİS ŞOK TABANCASINI ÇIKARDI

Olay yerine gelen polis memurları Bender'ı maskeyi takması konusunda uyarıda bulundu. Polisler, uyarıyı da dikkate almayan Bender ile tartışmaya başladı. Polis, Bender'ı salonu terk etmeyi reddetmesinin arından kollarına girerek, sürükledi. Daha sonra memurlardan birinin şok tabancası tehdidi karşısında Benderın direnmeyi bıraktığı ve polis memurları eşliğinde salonu terk etti.

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