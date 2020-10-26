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26.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yıllığı 400 bin TL’ye prezantabl dadı

Kraliyet ailelerinin ve dünyaca ünlü kişilerin çocuklarının bakımı için tercih ettiği köklü dadı okulu Norland College’ın “katı kuralları” ordu disiplinini aratmıyor

Yıllığı 400 bin TL’ye prezantabl dadı

'Guardian' gazetesinin haberine göre, İtalyan fotoğrafçı Guia Besana, İngiltere’nin Bath kentinde bulunan dünyanın en eski dadılık okulu Norland College’ta öğrencileri görüntüledi ve köklü eğitim sistemini gözler önüne serdi. Küresel bir statü sembolü olan Norland mezunu dadılar, İngiliz kraliyet ailesinden George Clooney gibi Hollywood yıldızlarına kadar pek çok zenginin çocuklarına bakıyor.

Norland College, İngiltere’de çocuk bakımı eğitiminin öncülerinden olan Emily Ward tarafından 1892’de kuruldu. Norland’da öğretim, “anaokulu sistemi”nin yaratıcısı Alman eğitimci Friedrich Fröbel’in ilkelerinden uyarlandı. Neredeyse askeri disiplin uygulanan Norland’da öğrenciler tek tip üniforma giyiyor.

Çok sayıda ders

Norland öğrencileri yemek pişirme, beslenme, terzilik, kuaförlük, tiyatro, nefsi müdafaa, uyku, sinir bilimi ve çocuk psikolojisi gibi birçok ders alıyor. Dadı adayları, açık havada çocukla nasıl oynanacağını, kışın karda nasıl kayak yapılacağını ve olumsuz koşullarda nasıl otomobil kullanılacağını da öğreniyor. Mezun olduklarında ünlü ailelerin evlerinde çalışmaları nedeniyle, çocukları paparazzilerden nasıl koruyacaklarına dair eğitim de alıyorlar. Norland dadılarının ortalama başlangıç maaşları ise yıllık 40 bin 660 bin sterlin (422 bin lira).

4 yıllık eğitime 45 bin sterlin

Yoğun talebin olduğu Norland College’da 4 yıllık eğitim ücretinin 45 bin sterlin (467 bin lira) olduğu belirtilirken, okula artık erkek öğrenciler de kabul ediliyor. Norland’da öğrencilerin dövme veya piercing yaptırmasına, alkol veya uyuşturucu kullanmasına, gösterişli mücevherler takmasına, sakız veya fast food yiyecekler tüketmesine izin verilmiyor.

6 iş imkânı

Çocuklar için rol model olacak şekilde yetiştirilen öğrencilere “Norland mesleki sorumluluklar yasası” imzalatılıyor.

Öğrenciler, okuldaki 4’üncü yıllarında “Norland dadı” unvanını alabilmek için “deneme süreli dadı” olarak değerlendiriliyor. Köklü okuldaki ajans sayesinde dadılara mezun olur olmaz 6 iş imkânı sunuluyor. Dadılar yıllık 40 bin sterlin maaşla işe başlıyor.  

Yıllığı 400 bin TL’ye prezantabl dadı

 

 

 

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