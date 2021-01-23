Yoksul ülkelere aşı umudu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkış umudu olan aşılar az sayıda ülkede uygulanmaya başlanırken, dünyanın en yoksul ülkelerinde insanlar hastalık riski altında aşılara erişmeyi bekliyor. Bu durumu aşmak adına adım atan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), düşük gelirli ülkelere aşı dağıtılması için kurduğu COVAX (Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı) mekanizmasına Kovid-19 aşısı tedarik etme konusunda anlaşma imzaladı.



Pfizer ve BioNTech, DSÖ’nün düşük gelirli ülkelere aşı dağıtılması için kurduğu COVAX mekanizmasına Kovid-19 aşısı tedarik etme konusunda anlaşma imzaladı. Pfizer/BioNTech’ten yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi 92 ülkenin aşılara eşit erişimini hedefleyen COVAX’a 40 milyon doza yakın aşı tedarik edileceği kaydedildi. İlk teslimatın bu yılın ilk çeyreğinde yapılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, COVAX’a kar amacı gütmeyen bir fiyata aşı sağlanacağı aktarıldı.



‘Dev bir adım’



Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, 2021’in ilk çeyreğinde COVAX’ın 150 milyon doz aşı tedarik edeceğini kaydetti. Şubatta yoksul ülkelere aşı sevkiyatı yapmaya başlanabileceğini ifade eden Ghebreyesus, COVAX’ın yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtma hedefinde emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi. Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley de “Bu anlaşma sadece COVAX açısından önemli değil, aşılara eşit erişim için ileri doğru atılmış dev bir adım” ifadesini kullandı.