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07.08.2020 - 07:00 |

YouTube yıldızının evine FBI baskını

Dünyaca ünlü YouTuber Jake Paul’un lüks villasına FBI, aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyon düzenledi. Yıldızın 7 milyon dolarlık villasına zırhlı araçla gelen FBI Swat ekipleri mülkten silah topladı

YouTube yıldızının evine FBI baskını

Sosyal medya platformu YouTube’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü fenomen Jake Paul’un ABD’nin Los Angeles kentindeki lüks evine istihbarat teşkilatı FBI operasyon düzenledi. 23 yaşındaki Paul’ün eyalet dışında olduğu sırada yıldızın 7 milyon dolarlık villasına zırhlı araçla gelen FBI Swat ekipleri mülkten silah topladı. Sosyal medya yıldızının evinin bir soruşturma kapmasında arandığını belirten yetkililer, Paul için şu anda bir tutuklama emrinin bulunmadığını söyledi. Yetkililer, soruşturmanın içeriğini saklı tutarken, Paul’ün geçen yıl Temmuz ayından bu yana 2 milyon dolarlık federal vergi borcunun olduğu iddia edildi.

Tutuklanmıştı

Öte yandan, YouTuber daha önce birkaç olaya daha karışmıştı. Paul, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından geçen Haziran’da düzenlenen “Black Lives Matter” protestoları sırasında Arizona’nın Scottsdale şehrinde bir alışveriş merkezinde tutuklanmıştı. Polis, Paul’un bulunduğu alışveriş merkezinde yağmanın başlamasının ardından gösteriyi ayaklanma olarak ilan etmişti. Ünlü fenomen geçen ay ise Calabasas’daki evinde, yüz maskesi ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat etmeden bir parti düzenlediği için gündeme gelmişti.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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