YouTube yıldızının evine FBI baskını

Sosyal medya platformu YouTube’da 20 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü fenomen Jake Paul’un ABD’nin Los Angeles kentindeki lüks evine istihbarat teşkilatı FBI operasyon düzenledi. 23 yaşındaki Paul’ün eyalet dışında olduğu sırada yıldızın 7 milyon dolarlık villasına zırhlı araçla gelen FBI Swat ekipleri mülkten silah topladı. Sosyal medya yıldızının evinin bir soruşturma kapmasında arandığını belirten yetkililer, Paul için şu anda bir tutuklama emrinin bulunmadığını söyledi. Yetkililer, soruşturmanın içeriğini saklı tutarken, Paul’ün geçen yıl Temmuz ayından bu yana 2 milyon dolarlık federal vergi borcunun olduğu iddia edildi.



Tutuklanmıştı



Öte yandan, YouTuber daha önce birkaç olaya daha karışmıştı. Paul, ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından geçen Haziran’da düzenlenen “Black Lives Matter” protestoları sırasında Arizona’nın Scottsdale şehrinde bir alışveriş merkezinde tutuklanmıştı. Polis, Paul’un bulunduğu alışveriş merkezinde yağmanın başlamasının ardından gösteriyi ayaklanma olarak ilan etmişti. Ünlü fenomen geçen ay ise Calabasas’daki evinde, yüz maskesi ve sosyal mesafe önlemlerine dikkat etmeden bir parti düzenlediği için gündeme gelmişti.