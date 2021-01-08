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08.01.2021 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

‘Yunan ölüme itiyor Avrupa seyrediyor’

Kardak’ta karasularımızı ihlal eden Yunan botları engellendi. Yunan botunun göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntüleri paylaşan Bakan Soylu, ‘Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor’ dedi

‘Yunan ölüme itiyor Avrupa seyrediyor’
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Ege denizinde, Kardak Kayalıkları’nda karasu ihlali yapan iki Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botları tarafından yapılan manevralarla karasulardan çıkarıldı. Engelleme sırasında botlar arasında sürtme yaşandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenleri Türk kara sularına ittiği görüntüleri paylaşarak, “Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor” ifadesini kullandı.

‘Sürülerek çıkarıldı’

Türkiye, Akdeniz ve Ege’de iyi komşuluk ilişkilerini vurgulamasına rağmen, Yunanistan, Ege’de taciz ve provokasyonlarına devam ediyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün (6 Ocak) saat 10.03’te iki Yunan sahil güvenlik unsuru Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk kara sularını ihlal etti. Dört Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevralarıyla, iki Yunan sahil güvenlik unsuru, Türk kara sularından çıkartıldı.

Önleme manevraları esnasında Türk sahil güvenlik botu ile Yunan sahil güvenlik botu arasında sürtme yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında, “Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk kara sularına geri iten Yunan unsurları, bu kez ihlal ettiği kara sularımızdan sürülerek çıkarıldı” ifadesi kullanildı

Yunan’dan yeni zulüm

Öte yandan Yunanistan, Akdeniz ve Ege’de düzensiz göçmenlere yönelik zulmüne bir yenisi daha eklendi. Soylu, twitter hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk karasularına itilme anlarına ilişkin bir video paylaştı. Görüntüde, düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi yaşadığı görüldü. Türk karasularına itilen düzensiz göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılması da görüntüde yer aldı.

Kurtarılanlar arasındaki düzensiz göçmen, “Botta 3 saat geçirdik ve Yunanistan’a ulaştık. Bir bot gördük. Gördüğümüz bot Yunan botuydu Türk botu değildi ve bize yardım edeceklerini düşünerek yardım istedik. Geldiler ve bizi takip etmeye başladılar, sonra motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler. Türk Sahil Güvenliği gelip bizi kurtarana kadar bizi takip ettiler” dedi.

‘Avrupa’yı kınıyoruz’

İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Bakan Süleyman Soylu, “Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex’i (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) ve Avrupa Parlamentosu’nu kınıyoruz” tepkisinde bulundu.

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