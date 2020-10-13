13.10.2020 - 07:00 |
Yüzde 90 oyla 5’inci kez seçim kazandı...
Tacikistan’da hafta sonu yapılan seçimleri, yüzde 90.9 oy oranıyla, 28 yıldır devlet başkanlığı koltuğunda oturan İmamali Rahman’ın kazandığı açıklandı.
5’inci kez devlet başkanı seçilen Rahman’ın, 7 yıl daha bu görevi yürütmesi durumunda eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’i de geçerek en uzun süre görevde kalan eski Sovyet ülkesi lideri olacağı bildirildi. Tacikistan’da Kırgızistan’daki gibi seçim sonrası itirazların ve protestoların olması beklenmiyor.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Tacikistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve sükunet ortamı içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.