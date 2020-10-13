Yüzde 90 oyla 5’inci kez seçim kazandı...

5’inci kez devlet başkanı seçilen Rahman’ın, 7 yıl daha bu görevi yürütmesi durumunda eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’i de geçerek en uzun süre görevde kalan eski Sovyet ülkesi lideri olacağı bildirildi. Tacikistan’da Kırgızistan’daki gibi seçim sonrası itirazların ve protestoların olması beklenmiyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin, Tacikistan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin huzur ve sükunet ortamı içerisinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.