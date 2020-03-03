Yüzyılın küresel salgını:Avrupa risk seviyesini yükseltti

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı da hızla artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı Hubey Eyaleti’nden olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiğini, 196’sı yine Hubey’de olmak üzere 202 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2914’e, saptanan Kovid-19 vakası sayısı da 80 bin 26’ya çıktı.



Çalışmaktan öldü



Çin’e bağlı Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 33 gün aralıksız mesai yapan Zhong Jinxing (32) adlı doktor fazla çalışmaya bağlı nedenlerden öldü. Bu ölümle birlikte Çin’de koronavirüsle mücadele ederken ölen doktor sayısı 8’e ulaştı. Çin anakarası dahil Kovid-19 salgınında dünya genelinde toplam 3082 kişi can verdi. Çin anakarasında 2912, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 2, İran’da 66, İtalya’da 52, Güney Kore’de 26, Japonya’da 12, Fransa’da 4, ABD’de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler’de de 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin anakarasında 80 bin 26, Hong Kong’da 98 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 41 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Portekiz, Endonezya, Yeni Zelanda, Andorra, Ürdün, Suudi Arabistan, Senegal ve Katar ilk vakaların görüldüğü ülkeler oldu. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkeler ve vaka sayıları şöyle:



“Güney Kore 4335, İtalya 1835, İran 1501, Japonya 966, Fransa 130, Almanya 157, Singapur 106, ABD 87, İspanya 83, Bahreyn 47, Kuveyt 56, Tayland 43, İngiltere 40, Malezya 29, Avustralya 30, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 21, Norveç 19, İsviçre 24, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 4, Çekya 3, Katar 3, İzlanda 3, Portekiz 2, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 2, Afganistan 1, Azerbaycan 3, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, Ürdün 1, San Marino 1, İrlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1.”



Avrupa’dan ekip



Avrupa Birliği (AB), koronavirüs riskini orta seviyeden yüksek seviyeye çıkardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgınla çok yönlü mücadele için “Koronavirüs Müdahale Ekibi” kurulduğunu duyurdu. Ekip tıbbi alanda, bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme, iyileştirme gibi konulara odaklanırken, ulaştırma alanında seyahat önerileri ve Schengen bölgesi gibi konuları ele alacak. Ekonomi alanında ise ekip koronavirüsün işletmelere, ticaret ve endüstriye etkilerini değerlendirecek.



Tarikat özrü



Çin’den sonra en çok koronavirüs vakası görülen ülke olan Güney Kore’de virüsün yayılmasının odağında görünen “Şinçeonci” adlı Hıristiyan tarikatının lideri Lee Man-hee, diz çökerek ulustan özür diledi. 88 yaşındaki din adamı, “İsteyerek olmadıysa da çok sayıda insan hastalandı. Bütün gayretimizle engellemeye çalıştık ama başaramadık” dedi. Tarikatın, üyelerinin kimliklerini gizli tutmasının hastalığın izinin sürülmesini zorlaştırdığı belirtiliyor. Güney Kore’nin başkenti Seul’de de salgın yayılıyor. Belediye başkanı 10 milyonluk kentin halkına evden çalışmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısı yaptı.







İtalya

Papa yine öksürdü



Katoliklerin lideri Papa Francis’in İtalya’da hızla yayılan Kovid-19’a yakalandığı iddia edilmişti. Vatikan bu iddiayı yalanlamıştı. Soğuk algınlığı nedeniyle programlarını iptal eden Papa, Pazar Ayini’ne katıldı. Papa Francis konuşması sırasında sıklıkla öksürdü.



Emekli doktorları çağırdılar



İtalya’da 21 Şubat’ta patlak veren koronavirüs vakaları da hızla artıyor. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ölü sayısının 23 artarak 52’ye yükseldiğini açıkladı. Borelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 1835’e çıktığını, 140 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, şu ana kadar 149 kişinin ise iyileştiğini aktardı. Kovid-19’un ülkenin kuzeyinde Friuli-Venezia Giulia ve Piyemonte bölgelerinde de yayıldığı belirtildi. 984 kişiyle en çok vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi yönetim başkanı Attilio Fontona, durumun kritik olduğunu belirterek, emekliye ayrılmış doktorları göreve çağırdıklarını söyledi. Lombardiya Bölgesi’nde okullar 8 Mart’a kadar tatil edilirken, bölgenin merkezi Milano’daki dünyaca ünlü Scala Operası’nda da etkinliklere bir hafta ara verildi. Bu arada Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’nde bir öğretmende virüs tespit edilmesi üzerine 70 öğrenci ile 30 öğretmen karantinaya alındı.



Nijerya'da karantina



Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, Lagos kentinde bir İtalyan vatandaşında virüs tespit edilmesinin ardından bu kişiyle temas eden 39 kişinin karantinaya alındığını belirtti. Ehanire, İtalyan vatandaşının da yaşadığı evinden çıkmadığını kaydetti. Nijerya’da 25 Şubat’ta İtalyan’ın Milano kentinden Lagos’a gelen İtalyan vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti. Kovid-19, Afrika kıtasında ilk kez Cezayir, Mısır ve daha sonra da Nijerya’da görülmüştü.



Kanser kliniğinde çıktı



İngiltere’de Hertfordshire bölgesinde bir kanser kliniğinde çalışan bir kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunun üzerine klinikte çalışanlara test yapıldı, sonuç bekleniyor. ABD de Kovid-19 kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti. Seattle yakınlarındaki bir bakım evinde 70 yaşlarında Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık yetkilileri, Washington’da 12, New York ve Rhode Island eyaletlerinde de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. New York Valisi Andrew Cuomo, 30 yaşlarında bir kadının İran’a yaptığı ziyaret sırasında, Rhode Island’da da virüse yakalanan 40 yaşlarındaki kişinin İtalya’ya seyahat ettiğini kaydetti.



Dominik’e sıçradı



Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti’nde İtalya vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Rafael Sanchez Cardenas, ülkeye 22 Şubat’ta giriş yapan 62 yaşındaki bir İtalyanda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Endonezya’da da ilk kez 2 kişide Kovid-19’a rastlandı. Devlet Başkanı Joko Widodo, 64 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki kızına Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Widodo, ailenin Malezya’da bir Japon vatandaşıyla temas ettiğini belirtti.



Çekya’da ilk vaka



Çekya’da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Hastalardan ikisinin Çekya birisinin ABD vatandaşı olduğunu belirten Vojtech, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.









