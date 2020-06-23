Zanardi’nin son savaşı

Ünlü İtalyan sporcu Alex Zanardi, yeni bir ‘engel’le karşı karşıya! Daha önce bir yarışta geçirdiği kaza nedeniyle bacaklarını kaybeden eski Formula 1 pilotu ve paralimpik sporcu Zanardi, bu kez İtalya Pienza’daki el bisikleti yarışında çok ciddi bir kaza geçirdi. El bisikleti yarışında yokuş inerken bir kamyonun çarptığı 53 yaşındaki sporcu başına darbe aldı. Üç saatlik beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alınan Zanardi’nin durumunun acile getirildiği ana göre daha iyi olduğu bildirildi. Dr. Sabino Scoletta, sporcunun yaşamsal fonksiyonlarının

iki gündür düzenli

olduğunu açıkladı.

‘Görmeyebilir’

Dr. Scoletta, Zanardi’nin uyutulduğunu söylerken, nörolojik durumunun ise ciddiyetini koruduğunu aktardı. Kazada Zanardi’nin yüz kemiklerinin kırıldığı ve görme kaybı olabileceği de kaydedildi. Kamyon şoförü ise virajı dönerken yokuşta Zanardi’yi tam karşısında bulduğunu ve çarpmamaya çalışsa da engel olamadığını söyledi.

Yarış dolu bir hayat

İtalyan sporcu Alex Zanardi, 1991 ve 1994 yılları arasında Formula 1’de yarıştı.

ABD’nin ünlü CART yarış serisine katıldı, 1997 ve 1998’de şampiyonayı kazandı.

1999’da Formula 1’e dönüş yaptı.

2001’de döndüğü CART serisindeki yarışta geçirdiği kazada bacaklarını kaybetti.

Kazadan 2 yıl sonra pistlere döndü.

2003-2009 arasında ETTC ve WTCC serilerinde mücadele etti.

2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları’nda el bisikleti dalında altın madalyalar kazandı.

‘İzin’ iddiası

İtalyan basınında organizatörlerin, Zanardi’nin kaza geçirdiği yarışla ilgili kamu güvenliği için gerekli izin başvurusunu yapmadıkları ileri sürüldü. Haberde, Zanardi ile arkadaşlarının etkinliği kendi aralarında bir organizasyon olarak düşündükleri ve sadece Pienza kasabasının belediye başkan yardımcısını telefonla bilgilendirdikleri kaydedildi.