MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Zehirlenen Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı
ABONE OL
10.09.2020 - 14:28 |

Zehirlenen Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı

Almanya'nın Berlin kentinde tedavi gören Rus muhalif Alexey Navalny, tedavi gördüğü Charité hastanesinde ziyaretçi kabul etmeye başladığı duyuruldu.

Zehirlenen Navalny, hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı

Almanya'nın Berlin kentinde tedavi gören Rus muhalif Alexey Navalny, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi kabul etmeye başladı. Doktorlar, Navalny'nin tam sağlığına kavuşabilmesinin vücudundan sinir gazının atılması ve zarar gören organların yeniden sağlığına kavuşmasının zaman alacağı belirtildi. Navalny'nin ziyaretçi kabul etmesiyle birlikte Berlin polisi de hastanede ve çevresinde koruma önlemleri arttırdı.

Berlin polis sözcüsü, Navalny'nin tedavi gördüğü hastanede koruma tedbirleri arttırıldığını, koruma sorumluluğunun Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Kriminal Polis Dairesi'nden Berlin polisine devredildiğini açıkladı. Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexey Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurmuştu.

İstanbul'da 4 metro istasyonu kapatılıyor!İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ Valisi: Şu anda korkacağımız vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz

Tekirdağ Valisi: Şu anda korkacağımız vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Mahkeme kararını verdi! Minik Efsa, artık 'Gövem' soyadını kullanacak

Mahkeme kararını verdi! Minik Efsa, artık 'Gövem' soyadını kullanacak

Sıradaki Haber