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19.04.2020 - 20:33 | | AA

Zimbabve, corona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı

Afrika ülkesi Zimbabve'de, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.

Zimbabve, corona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durum dahilinde sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Yasaktan maden şirketlerinin etkilenmeyeceği belirtildi.

Zimbabve'de 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesi bekleniyordu.

Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 25, virüs kaynaklı olan ölenlerin sayısı da 3 olarak açıklanmıştı.

Şarkı söyleyerek ekmek sattıBursa'da sokak sokak gezen bir fırın çalışanı, mahalle sakinlerine şarkı söyleyerek ekmek sattı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.
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