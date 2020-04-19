Zimbabve, corona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağını 2 hafta uzattı

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durum dahilinde sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Yasaktan maden şirketlerinin etkilenmeyeceği belirtildi.

Zimbabve'de 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma yasağının bugün sona ermesi bekleniyordu.

Ülkede, Kovid-19 görülen kişi sayısı 25, virüs kaynaklı olan ölenlerin sayısı da 3 olarak açıklanmıştı.