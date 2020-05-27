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27.05.2020 - 10:03 | | AA

Zimbabve'de 40 binden fazla kişiye corona virüs yasaklarını ihlalden gözaltı

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan on binlerce kişi gözaltına alındı.

Zimbabve'de 40 binden fazla kişiye corona virüs yasaklarını ihlalden gözaltı

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülke genelinde Covid-19 önlemlerini ihlal eden 40 bin 682 kişinin gözaltına alındı belirtildi.

Gözaltına alınanların çoğunun maske takmadığı, bazılarının ise toplu etkinlik yasağını ihlal ettiği kaydedildi. Yasağa uymayanların işledikleri suçlara göre ya para cezasına çarptırıldığı ya da haklarında adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Zimbabve'de Covid-19'u önlemek için 30 Mart'ta konulan 6 haftalık sokağa çıkma yasağı, geçen hafta ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Ülkede şimdiye kadar 56 Covid-19 vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşımKoronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.
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