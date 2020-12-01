Zirve öncesi hareketlilik

Türkiye ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği arasında son dönemde Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ardından yaşanan gerginlik yerini daha olumlu bir havaya bıraktı. Tartışmaların odağındaki Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı’na döndü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos’ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı’na döndü” ifadelerine yer verildi.

‘Değerlendirme olacak’

AB genel olarak gelişmeyi olumlu karşılasa da, konuyla ilgili soruya cevap veren AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB liderlerinin, Türkiye’den beklentileriyle ilgili açık bir şekilde mesaj verdiğini aktardı. Stano, “AB liderleri, aralıkta bir araya gelecek ve Türkiye’nin gerilimi azaltma ve yapıcı diyalog alanında beklentileri yerine getirip getirmediğini değerlendirecek” diye konuştu. Stano, “AB liderleri, tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek. Değerlendirme sürecinde, belirlenen süre zarfındaki davranışlar ve açıklamalar göz önünde bulundurulacak” ifadesini kullandı.

AB’nin bu zaman zarfında, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin bir konferans hazırlığını da yürüttüğünü anımsatan Stano, aralık zirvesinde ise atılacak adımların, Türkiye’nin faaliyetleriyle bağlantılı olacağını öne sürdü.

‘Gerginliği düşürür’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, 1-2 Aralık’ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklama yaptı. Stoltenberg, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı’na dönmesinin Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşmesine yardımcı olacağını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ayrıştırma usulleri konusunda ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracağını söyledi. Stoltenberg, öte yandan Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili endişelerinin devam ettiğini, bu nedenle çatışmayı önleme ve gerilimi düşürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

‘İyi bir işaret’

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı’na dönmesinin Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi. Merkel, Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, bu konunun 10-11 Aralık’taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye’nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, “AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye’ye destek olmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Merkel, öte yandan AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını da belirtti. Merkel, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, “Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı” dedi. Merkel, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne dayanışmasını da yineledi.

Akdeniz’de tatbikat





Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi orduları, Mısır’ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat, 30 Kasım’dan başlayarak 6 Aralık’a kadar devam edecek. MEDUSA 2020 adı verilen tatbikatın, Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin yaşandığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.