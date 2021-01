Zirve Şıkır şıkır

ABD’nin 46’ncı başkanı olan Joe Biden’ın önceki gün düzenlenen yemin törenine katılan başta başkan yardımcısı Kamala Harris, first leydi Jill Biden ve eski first leydiler yeni yönetimin ‘farklılıklarla birlik olma’ mesajını giydikleri kıyafetlerle de öne çıkardı. Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’nin kırmızı, Demokrat Parti’nin ise mavi olan renklerinin karışımından meydana geldiğinden ‘bipartisan renk’ (iki partiye de destek veren) olarak tanımlanan moru tercih etti.





Törene katılan eski başkanlardan George Bush’un Cumhuriyetçi, Barack Obama ve Bill Clinton’ın Demokrat olmasının da bu birlik mesajını pekiştirdiği belirtildi. Öte yandan eski first leydiler Hillary Clinton ve Michelle Obama’nın kıyafetlerinde mürdüm rengi ile moru tercih ederek Harris’e destek olması dikkat çekerken, mor rengin ayrıca kadın hareketi “Süfrajet”i ve sadakati temsil ettiği biliniyor. Jill Biden, Laura Bush ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ise mavi giyerek birbirleriyle uyumlu olması dikkat çekti.















İncili başkan yardımcısı



Etnik köken ve farklılıklar açısından ABD tarihinin ‘en renkli’ kabinesine sahip olan Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris, bu göreve getirilen ‘ilk siyahi, ilk kadın ve ilk Güney Asyalı’ unvanına yaraşır bir şekilde törende modacı seçimine kadar güçlü mesajlar verdi. Harris’in 4 bin sterlin değerindeki ceketi ve elbisesini eşcinsel siyahi modacı Christopher John Rogers tasarladı. Harris’in ayakkabıları ise siyahi tasarımcı Sergio Hudson’dan. Kamala Harris’in Porto Rikolu Wilfredo Rosado’nun tasarımı olan inci kolyesi de Afrika kökenli öğrenci kız birliği Alpha Kappa Alpha’yı (AKA) temsil ediyor.

Mavi şıklığın bedeli 8 bin dolar

First leydi Jill Biden, New York merkezli moda markası Markarian’ın kurucusu Alexandra O’Neill’ın tasarımı olan 5 bin 500 dolar değerindeki mavi manto ve elbisesini giydi. Biden, aksesuar olarak ise Tyler Ellis’in 1450 dolarlık çantasını ve Jimmy Choo’nun 650 dolarlık mavi süet topuklu ayakkasını tercih etti. First leydinin kıyafetiyle uyumlu maskesinin ise 60 dolar olduğu tahmin ediliyor. Jill Biden’ın törendeki şıklığı için 8 bin dolar harcadığı belirtildi.









Yıldızlar ABD bayrağına büründü

Yemin törenine katılan ABD’li şarkıcılar Lady Gaga ile Jennifer Lopez’in giyimindeki detaylar dikkat çekiciydi. Törende milli marşı okuyan Lady Gaga, ABD bayrağının renkleri olan lacivert bir ceket ve kırmızı bir etek giydi. Elbise, Fransız modaevi Schiaparelli’nin ABD’li tasarımcısı Daniel Roseberry tarafından hazırlandı. Lady Gaga, Twitter’daki paylaşımında ülkeye barış getirmesi umuduyla altın renkli, zeytin dalı taşıyan güvercin broşunu taktığını belirtti. Jennifer Lopez ise Chanel’den uzun tüvit bir ceket, payetli geniş paçalı pantolon ve bir fırfırlı ipek bluzu tercih etti. Lopez, ABD bayrağının diğer bir rengi olan beyazı seçti.

First leydi gibi gitti Melania olarak döndü

Eski first leydi Melania Trump yemin töreninin olduğu gün eşi Donald Trump ile Washington’dan Florida’daki evine gitmek için son kez başkanlık uçağına binerken siyah kıyafet giydi. Ama uçakta kıyafetini renkli elbiseyle değiştirdi. Washington’dan son kez ‘first leydi’ unvanıyla ayrılan Melania Trump’ın siyah Chanel ceketinin 5 bin 600 dolar, timsah derisi Hermes Birkin çantasının 70 bin dolar, Christian Louboutin ayakkabısının 795 dolar, Bottega Veneta güneş gözlüğünün 440 dolar olduğu belirtildi. Florida’da uçaktan turuncu bir elbiseyle inen Trump’ın söz konusu Gucci marka kıyafetinin de 3 bin 700 dolar olduğu ifade edildi.

En Şık Melania Trump

Türk modacılar ‘First Leydi’lerin yemin törenindeki kıyafetlerini değerlendirdi. Eski model olmanın avantajını her zaman kullanan Melania Trump, Beyaz Saray’dan ayrılırken giydiği siyah kıyafetiyle tüm modacıların beğenisini kazandı. Türk modacılar, ‘First Leydi’lerin giydiği kıyafetleri Milliyet okuyucuları için şöyle yorumladı...

Atıl Kutoğlu ‘En mükemmel görüntüsünü sergiledi’











Melania Trump çok şık... Eşinin başkanlık döneminde en mükemmel görüntüyü sergiledi. (Mavi Ralph Lauren takımı da mükemmeldi.) Bu da çok klas. Etek boyu, tayyör, ciddi ama cool. Saçı çok hoş. Stilettolar tarzı. Çanta ikonik bir tercih olmuş. Jill Biden sempatik bir kadın. Bu kreasyonda tek beğendiğim taraf, renk oldu. Redingot ve etek fikri güzel ama fazla klasik, hatta yaşlı bir havada olmuş. Kadife garniler de çok modern durmuyor. Kamala Harris de mor tercihiyle en akıllarda kalan isim. Mantosu klasik ama cool. Biraz erkeksi bir kesim ona ve güçlü pozisyonuna yakışmış. Renk muhteşem, son noktayı koymuş.

Vural Gökçaylı ‘Biden’ın kıyafeti çok kötü’









Günün en şık ismi Melania Trump’tı. Kıyafeti gerçekten çok güzel taşımış. Jill Biden’ın kıyafeti ise çok kötü diyebilirim, alt seviyede ve konfeksiyon ürünü gibi, daha şık bir seçim yapabilirdi. Kamala Harris de tam bir felaket, feci... Hem güne hiç uymamış hem de renk kadını boğmuş.



Hakan Akkaya ‘Modern klasik izlenimi bıraktı’









Melania Trump ‘En şık üç Amerikan First Lady’si’ içinde yer alıyor. Jill Biden’ı modern klasik buldum. Michelle Obama ‘büyük beden şıklığı’nın en güzel cevabı olarak çıktı karşımıza. Hillary Clinton en kötü giyinen ‘First Lady’lerdendi... Onun için giyinmek çok da ön planda değildi ya da benim algıladığım oydu. Devir teslim törenlerinde bence bugüne kadar en şık Michelle Obama ve Melania Trump’tı.

Dilek Hanif ‘Mesaj vermeyi mi amaçladı?’









Melania Trump çok şık görünüyor ve ben başından beri beğeniyorum. Kıyafetlerini çok güzel taşıyor ve vücudu güzel. Ayrıca siyah da sevdiğim bir renk. Ama o gün bu rengin tercih edilmesi, acaba bir mesaj vermeyi mi amaçladı, diye düşündürdü. Çünkü siyah kıyafetleri onlar genellikle cenazelerinde tercih eder. Kıyafetin tarzı yeni ve tercihlerini trendlerden yana kullanmış. Jill Biden ise daha klasik ama zamansız bir kıyafet seçimi yapmış. Kıyafetindeki detaylar çok iyi ve özenle yapılmış.

Bahar Korçan ‘Fiziğinin avantajını hep kullandı’











Melania Trump ve Jill Bayden’ın iki ayrı uçta görünümleri var. Trump, eski model olmasının, uzun boyunun verdiği avantajla hep karşımıza bir moda dergisinin kapağından fırlamış gibi çıktı. Açıkcası kendi fiziğinin avantajını hep kullandı. Jill Biden ise yaş ve görünüm itibarıyla daha klasik seçimlere hâkim. Melania Trump her ne kadar inanılmaz bir fiziği olsa da enerjisi o kadar antipatik geldi ki hiç sıcak gelmedi.

Jill Biden her açıdan daha şanslı. Seçimlerinde klasik ama düzgün kombinasyonlar seçerse

keyifli olacaktır diye düşünüyorum.

Ahmet Eraslan ‘Sanırım aynı modaevinden çıktılar’









Melania Trump, son derece şık. Vücudunu çok iyi tanıyan ve kıyafeti çok iyi taşıyan biri. Jill Biden, protokole uygun olmakla beraber, defoları olan bir kıyafet seçmiş. Keşke elbise boyuyla ceket boyu aynı olabilseydi. Yürüyüşünün de biraz düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Ceketin dikiş defoları da görünüyor. Renk olarak da bana çok sıcak gelmedi. Kamala Harris ise sanırım Biden ile aynı modaevinden çıktılar... Zira buradaki ceket boyu da çok fena.... Renk gayet güzel, törene uygun ama keşke

ceket ve elbise aynı boy olsaydı.

Özlem Süer ‘Biden çok zarif duruyor’



Melania Trump veda ritüeli için giyinmiş diyebiliriz. Seçimi yas havasını tamamlıyor. Jill Biden, kıyafet seçimini Chanel veya Oscar De La Renta yerine New York’un ara sokaklarında, niş bir butik tasarımcı olan Markarian’dan seçmiş. Bu seçim, Bidenlar’ın Amerika halkına ve dünya toplumuna vaat ettiği ‘Yeni Dünyalılık’ söylemi ile bire bir örtüşüyor. Çeşitliliğin kutsandığı, ana akım yerine otansitenin desteklendiği bu düzenin yeni First Lady’si, çivit mavisi takımı içinde çok zarif duruyor.