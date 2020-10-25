Zirvedeki çekişme belgesel oluyor

“Royals Declassified” adlı belgesel, kraliçenin eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile arasındaki “güç kavgasına”, Buckingham Sarayı’na sızan Rus ajan olayına ve eşi Prens Philip ile yaşadığı gerilimlere odaklanacak. Belgesel, tarihçiler ve kraliyet mensupları dahil önemli figürlerin röportajlarının yanı sıra mektuplar, günlükler, görgü tanıklarının ifadeleri ve ses kayıtları gibi gizliliği kaldırılmış belgeleri de ilk kez yayımlayacak. Kraliçe 2’nci Elizabeth’in hayatı daha önce “Crown” dizisine de konu olmuştu. Thatcher 2013’te öldü.