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23.07.2020 - 08:18 |

Zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maske ücretsiz dağıtılacak

Fransa'da hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören 7 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi. Sağlık Bakanı ise, 7 milyon kişiye 40 milyon adet maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maske ücretsiz dağıtılacak

30 bin 172 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedettiği Fransa’da ekonomik olarak zor durumdaki kişilere ücretsiz maske dağıtılacak.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, 7 milyon kişiye 40 milyon adet maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

YAKLAŞIK 210 BİN VAKA VAR

Fransa Halk Sağlığı Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 998 artışla 209 bin 910'a ulaştı.

Son 24 saatte hastanelerde 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 445'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 366 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımdaki hasta sayısı 105 gündür düşüyor.

"ÜCRETSİZ MASKE"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor durumdaki 7 milyon kişiye 40 milyon maskenin ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Kaynak: Independent Türkçe

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