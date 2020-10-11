-18 derecede tarım

Uşak Banaz’daki Hamamboğazı bölgesinde, yaklaşık 1000 metre rakımdaki jeotermal serada, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen muzların hasadı yapıldı.

Hasada katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Hamamboğazı bölgesindeki sıcak su kaynakları serada tarım yapılmasını kolaylaştırıyor. Türkiye’de bu rakımda ilk defa muz üretimi gerçekleştiriliyor. Çok önemli bir gelişme. Üreticilerimizi her zaman destekliyoruz” dedi.

İlçede seralarda domates ve çilek de ürettiklerini belirten Birlik Ziraat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da, “30 fidenin meyvelerini topladık. Fide sayısını 204’e çıkartacağız. Burası -18 dereceyi buluyor ama jeotermal kaynakla uygun iklim şartlarını oluşturuyoruz” diye konuştu.



Kapasitesi artacak



Seranın bir Ar-Ge çalışması olduğunu, çok sayıda türde üretimi denediklerini sözlerine ekleyen Pala, “Bundan sonraki hedefimiz muzda yılda önce iki, sonra üç ürün almak. Hedefimiz sera kapasitesini 4-5 katına çıkarıp üretimi artırmak” ifadelerini kullandı.