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    HaberlerEge Haberleri ‘1.2 milyon ton üretimle öncüyüz’
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    19.02.2020 - 00:05 |

    ‘1.2 milyon ton üretimle öncüyüz’

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 81 ilde eşzamanlı başlattığı çalışmalar kapsamında İzmir’de ilk etapta süt ve süt ürünleri tesisleri kontrolden geçti

    ‘1.2 milyon ton üretimle öncüyüz’

    TARIM ve Orman Bakanlığı’nca ‘Tarladan Sofraya, Çiftlikten Çatala’ sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan, altı gün boyunca devam edecek gıda güvenliği seferberliği kapsamında, İzmir’de de süt ve süt ürünleri tesislerinin denetimi yapıldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de katıldı. Denetçiler önce fabrikanın hijyen durumunu ve ürünlerin üretildiği araçları kontrol etti. Tereyağı, yoğurt ve peynir gibi ürünlerden numuneler alındı. Hile ve tağşiş olup olmadığının incelenmesi üzere bakanlıkça belirlenen laboratuvarlara gönderildi.

    Alo 174 Gıda Hattı

    Denetimin ilk ayağının süt ve süt ürünleri üzerine olduğunu belirten Özen, “İzmir 1.2 milyon ton yıllık süt üretimi olan bir kent ve ürünlerin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki tüketicilere ulaşıyor. Hafta boyunca 330 gıda kontrol görevlisi, belirlenen ürün grubunda denetimler gerçekleştirilecek. Güvenilir gıdaya ulaşma noktasında vatandaşlarımızın da bize yardımcı olmaları için Alo 174 Gıda Hattı’nı çalıştırmaları oldukça önemli” diye konuştu.

    İzmir’de geçen yıl 77 bin 700 civarında denetim yaptıklarını sözlerine ekleyen Özen, “Mevzuata aykırı iş ve işlem yapan işletmelere de yaklaşık 9 milyon civarında bir idari işlem tesis ettik. 50 işlemeyi faaliyetten men ettik” dedi. l UMUT KARAKOYUN DHA

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