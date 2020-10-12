1.5 milyon liralık tanıtım

Balıkesir’de kente özgü kültürel değerler, yöresel ürünler, sanayi ve yatırım olanakları ile turizm destinasyonlarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Marka Şehir Projesi” başlatıldı.

Valilik önderliğinde, Büyükşehir, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Her ilçenin ürettiğini güçlü bir değer olarak ortaya koymak gerekiyor. Hangisinden bahsedelim; zeytin mi, zeytinyağı mı, kuzu mu, peynir mi, yemek mi? O kadar zenginiz ki bu durum tanıtım eksikliğini getiriyor. Bu çalışmayla Balıkesir’i önce ülke pazarına, sonra uluslararası pazara sokmak istiyoruz” dedi.

Beş yıla yayılacak

Çeşitliği sağlayıp turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini dile getiren Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da, “Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle markalaşmasını sağlamayı ve doğru yatırımcıları çekmeyi amaçlıyoruz. Projenin süresi beş yıl, ilk yıl için ayrılan bütçe ise 1.5 milyon lira. Nihai hedefimiz, Balıkesir halkının kültürel ve ekonomik anlamda yaşam kalitesini yükseltmek” diye konuştu.

‘Avantajımızı iyi kullanalım’

Kış, doğa, gastronomi ve kültür turizmi ile Balıkesir’in yerli ve yabancı turistin tatil tercihlerinde daha fazla yer edineceğini ifade eden Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, “Büyük şehirlere yakınlığımız, uçağa binmeden ulaşım imkanları, keşfedilmemiş yerlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz en büyük avantajımız. Projeyle turist sayısının yüzde 30, turizm gelirlerinin yüzde 50 artmasını öngörüyoruz” dedi.