1 Ekim’de bilgisayar başına davetlisiniz!

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, oda üyelerini semineri izlemeye davet etti, “Üyelerimizin bu bilgilendirme için birkaç saatlerini ayırmalarını istiyoruz. Sonuçta işleriyle ilgili birçok konuda Ar-Ge destekleri konusunda bilgi edinebilecekler” dedi. Öte yandan MİTSO, uzaktan eğitim için gerek interneti gerekse uzaktan eğitimi izleyebileceği televizyonu olmayan öğrenciler için kampanya başlattı. Özer, “Eğitim, bu ülkenin geleceği” diye konuştu.