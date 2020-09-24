24.09.2020 - 00:02 |
1 Ekim’de bilgisayar başına davetlisiniz!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlemesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde KOBİ’lere yönelik Ar-Ge destek ve hibeleri hakkında 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te internet üzerinden bilgilendirme semineri yapılacak.
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, oda üyelerini semineri izlemeye davet etti, “Üyelerimizin bu bilgilendirme için birkaç saatlerini ayırmalarını istiyoruz. Sonuçta işleriyle ilgili birçok konuda Ar-Ge destekleri konusunda bilgi edinebilecekler” dedi. Öte yandan MİTSO, uzaktan eğitim için gerek interneti gerekse uzaktan eğitimi izleyebileceği televizyonu olmayan öğrenciler için kampanya başlattı. Özer, “Eğitim, bu ülkenin geleceği” diye konuştu.