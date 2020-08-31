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    HaberlerEge Haberleri 1 milyar dolar başarısı
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    31.08.2020 - 00:04 |

    1 milyar dolar başarısı

    1 milyar dolar başarısı

    Yaş meyve sebze mamulü ihracatçıları 1 Ocak-28 Ağustos döneminde yüzde 6 artışla ihracatını 1 milyar 24 milyon dolara taşıdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Mehmet Kırıcı ve Sadık Demircan ile Ege İhracatçı Birlikleri personeli Gökay Çelikli ve Şükrü Ercan’dan oluşan bir heyet, Birlik üyesi yaş meyve sebze mamulleri ihracatçısı firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

    Hayrettin Uçak, 1 Ocak-28 Ağustos arasında Türkiye geneli yaş meyve sebze mamulü ihracatının yüzde 6 artışla 1 milyar 24 milyon dolara ulaştığını söyledi, “Mamul ihracatının yüzde 40’nın yapıldığı bölgemizde, Egeli firmaların başarısı yadsınamaz. Mamuldeki en önemli ürünlerin başında kurutulmuş domates, domates konservesi ve salça geliyor” dedi.

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