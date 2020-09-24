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    HaberlerEge Haberleri 1 milyon adım
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    24.09.2020 - 00:04 |

    1 milyon adım

    1 milyon adım

    Buca Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Hedef 1 Milyon Adım” projesini başlattı. Projenin ilk adımını atan Başkan Av. Erhan Kılıç, Buca sokaklarında atacağı 1 milyon adımı Ahbap Derneği’ne bağışlayacak. Sağlıklı yaşam için çağrı yapan Kılıç, “Tüm Bucalıları hareketli olmaya davet ediyorum” dedi. Gönüllülük esasıyla yürütülen projede katılımcılar, cep telefonlarına ücretsiz indirecekleri Help Steps uygulaması sayesinde sadece adım atarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatacak.

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