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    HaberlerEge Haberleri 10.5 milyon tonluk ham petrol işlendi
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    18.02.2021 - 00:04 |

    10.5 milyon tonluk ham petrol işlendi

    Pandemi koşullarına hızlı adapte olan STAR Rafineri, 2020’nin ikinci yarısında kapasitesinin üzerinde çalışıp 10.5 milyon ton ham petrol işledi.

    10.5 milyon tonluk ham petrol işlendi

    Yaklaşık 10.3 milyon tonluk satış gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların yaklaşık yüzde 70’ini iç pazara yaparak, Türkiye’nin cari açığının azalmasına önemli bir katkı sağladı. Öte yandan, 45 milyon dolarlık, ‘Rafinerinin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi Projesi de bu yıl devreye alınacak.

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