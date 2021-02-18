10.5 milyon tonluk ham petrol işlendi

Yaklaşık 10.3 milyon tonluk satış gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların yaklaşık yüzde 70’ini iç pazara yaparak, Türkiye’nin cari açığının azalmasına önemli bir katkı sağladı. Öte yandan, 45 milyon dolarlık, ‘Rafinerinin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi Projesi de bu yıl devreye alınacak.