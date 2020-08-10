10 milyar dolarlık dışsatım

Tarım ve Orman Bakanlığı, yasakladığı 16 tarım ilacına, 5 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 9 pestisiti daha ilave etti. 7 pestisitin ise; Aralık 2021 tarihinde yeniden yapılacak değerlendirmeye kadar kullanım alanlarının kısıtlanmasına karar verdi.

Pandemiyle tercihler değişki

Kullanımı yasaklanan ve kısıtlanan pestisitlerin sayısının 220’e ulaştığını ifade eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, “Pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya yöneliş daha da arttı. Bakanlığın sağlıklı gıda üretimiyle ilgili hamleleri dünya piyasalarında elimizi güçlendiriyor. Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatı son bir yıllık dönemde 5 milyar doları aşmış durumda. Ege Bölgesi’nde Dikili’de ilk uygulaması hayata geçmek üzere olan Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin itici gücüyle orta vadede 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracatı hedefliyoruz” diye konuştu.