100 Roman gencine profesyonel eğitim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kültür-sanat üreticileriyle bir araya gelerek onların önerilerini dinledi ve fikir alışverişinde bulundu. İzmir Kültür Sanat Buluşması’nda konuşan Soyer, “Kültür-sanat bir toplumun, bir kentin ruhudur. Eğer o ruh canlı, diri tutulamıyorsa bu tür küresel krizlerin sonuçları çok ağır olur. Kentin geleceğine dair sürdürülebilir modeller ortaya koymalıyız” dedi. Tepecik Filarmoni Orkestrası Şefi Hamdi Akatay’ın dezavantajlı bölgelerdeki yetenekli gençlere fırsat tanınması gerektiğine ilişkin sözlerine yanıt veren Başkan Soyer, “1 Temmuz’dan itibaren 100 Roman gence profesyonel dans eğitimi vermeye başlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay’ın da katıldığı organizasyonda sinema, tiyatro ve sahne sanatları, plastik sanatlar, müzik, kitap ve yayıncılık, dans ve performans sanatlarında olmak üzere altı başlıkta öneriler dile getirildi. Tiyatroyla ilgili olan kısmında söz alan oyuncu Levent Üzümcü, İstanbul’da sinema piyasasının olmasının sebebinin İstanbul’un sermaye hayatı olduğuna vurgu yaptı, İzmir’in kültür-sanat ve spor hayatının merkezi olabileceğini belirtti.

Swissôtel’e sertifika

İzmir Büyükşehir’in, kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor. Swissôtel Büyük Efes, konaklama tesisi kategorisinde sertifikayı alan ilk işletme oldu. Otelin Genel Müdürü H. Rıza Elibol, “Umarım, diğer oteller de bu uygulamaya dahil olacaklar” dedi.

İZSU’dan paket arıtma

İzmir Büyükşehir, atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden, otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını artırıyor. Bu yıl, Torbalı ve Urla’da iki yeni tesis daha hizmete alınacak.