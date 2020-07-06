104 milyon dolar dışsatım

Türkiye’nin ilk dijital fuarı Shoedex2020 Ayakkabı, Çanta ve Deri Aksesuarları Fuarı’na öncülük eden Ege İhratçı Birlikleri, 15 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihlerindeki Global Apparel Sourcing Expo 2020 Fuarı’na hazrılanıyor.

Fuara, 120’den fazla ülkeden 15 bin satın almacının katılım sağlayacağı bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, ihraç ürünlerini pazarlamada dijital fuarların olmazsa olmaz konumuna geldiğini ifade etti.

Üyelere destek

Pandemi dönemine Türk ihracatçılarının hızla uyum gösterdiğini dile getiren Sertbaş, “Birliğimizin haziran ayındaki ihracatı yüzde 29’luk artışla 104.2 milyon dolara çıktı. Toparlanmanın temmuz ayında da devamını bekliyoruz. Fuar, yeni ihracat bağlantıları için fırsatlar sunacak. Fuara katılacak ilk 25 üyemiz için katılım ücretine destek kararı aldık” dedi.