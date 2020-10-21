11 bin daha üretiliyor

Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçebileceği belirtildi.