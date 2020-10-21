21.10.2020 - 00:05 |
11 bin daha üretiliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iletişim kurmakta zorlanan işitme engelli bireyler için üretmeye başladığı şeffaf maskelere talep yağıyor. Şu ana kadar 10 bin şeffaf maske adet üreterek dağıtımını yapan Büyükşehir, 11 bin maske daha üretmeyi hedefliyor.
Şeffaf maske temin etmek isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak Engelli Hizmet Birimi, Karşıyaka Sağırlar Derneği, Bornova Sessizler Spor Kulübü Derneği ve Torbalı İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile iletişime geçebileceği belirtildi.