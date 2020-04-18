11 yaşındaki İrem’e sürpriz

Ayvalık’ta, sokağa çıkma yasağı bulunan 11 yaşındaki İrem Tarhan’ın muhabbet kuşu isteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Belediye zabıta ekipleri İrem’in istediği muhabbet kuşunu alıp evlerine giderek sürpriz yaptı. İrem’in mutluluğu ise hem Tarhan ailesine hem de belediye ekiplerine keyifli anlar yaşattı.