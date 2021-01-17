119. yaşında unutulmadı

Türkçeyi kullanma gücüyle öne çıkan, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet, Buca’da şiir ve şarkılarla anıldı. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanan etkinlikte, usta şairin kaleminden dizeler okundu. Etkinlik, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın ve Belediye’nin sosyal medya hesaplarından da kamuoyuna ulaştırıldı. Nâzım Hikmet Ran’ın yaşamından kesitlerin sunulduğu etkinlikte, usta şairin memleket, devrim, hasret ve aşk şiirleri, Vedat Araz’ın yorumuyla sunuldu. Şair Araz’a Murat Mengirkaon bağlamasıyla, Kurtuluş Doğru da gitar ve vokalde eşlik etti.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Şiir Atölyesi ve Şiir Kalbimizde Edebiyat Kültür Platformu da, online olarak bir etkinlik düzenledi. Müzisyen Erkan Demir, bağlamasıyla birbirinden değerli ezgileri seslendirdi.