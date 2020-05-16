12 bin aileye destek

“Bizler, ülkesine aşık ve tek derdi milletinin istikbali olan işadamları olarak bir yandan üretimin aksamaması adına gayret gösterirken, bir yandan da düzenlediğimiz kampanyalar ile devletimize ve milletimize olan desteğimizi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” diyen Saygılı, şu vurguları yaptı: “Koronavirüs sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşımızın derdine ortak olmayı, derdini paylaşmayı vazife bildik. Mübarek ramazan ayında, koronavirüsten dolayı zor günler geçiren 12 bin ihtiyaç sahibi ailemize en güzel şekilde ulaşan, İzmir Valiliği Vefa Destek Grubu, Türk Kızılayı, İzmir İl Müftülüğü ve birçok STK aracılığıyla bu yardımların dağıtımını yapmaya çalıştık. Desteklerinden dolayı tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlarıyla bu güzelliğe destek olan MÜSİAD üyelerimize bereketli kazançlar diliyorum.”

PAKETLER BELEDİYEYE BAĞIŞLANDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla başlatılan “Askıda Su Faturası” kampanyası ile ilk günde 520 fatura ödendi. Karabağlar’da bağışlarla oluşturulan ve içinde kuru gıda ve hijyen ürünlerinin yer aldığı 2 binden fazla koli, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyeye bağışlandı.

Mobil tahsilat

BUCA Belediyesi, talep üzerine randevu sistemiyle çalışan ‘Mobil Vergi Tahsilat Aracı’nı devreye soktu. Uygulamadan yararlanmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, 999 28 22 numaralı telefondan randevu alabilecek.

MENDERES’TE ÇOCUKLARA KAMPANYA

Menderes Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklar için “Bu bayramda bir çocuğu siz giydirin” kampanyası başlattı. Başkan Mustafa Kayalar, tüm vatandaşları destek olmaya çağırdı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, “Hayırsever üyelerimizin bağışları ile zor günler geçiren 12 bin aileye erzak yardımında bulunuldu” diye konuştu.

Ödeme kolaylığı

Bayraklı Belediyesi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için kapıda vergi ödeme hizmetine başladı. Vatandaşlar, 477 20 00 numaralı telefonundan randevu alarak, kapıda ödeme yapabilecek.

‘Desteğe hazırız’

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ve 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısı ile bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Aras’ın ilk durağı Bodrum Ziraat Odası oldu.

Ücretsiz 60 bin fide

Saruhanlı’da Başkan Zeki Bilgin’in talimatıyla domates, biber, patlıcan fidesi dağıtıldı

KOOPERATİF KURMAYI PLANLIYORUZ

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in talimatıyla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan, “Tüketen Değil, Üreten Saruhanlı” projesi kapsamında ilçedeki üreticilere 60 bin adet yerli tohumlardan üretilmiş domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı. Başkan Bilgin, “Kooperatifleşme yoluna giderek bölgemizdeki ürünlerin Türkiye pazarında yerini bulmasını planlıyoruz” diye ifade etti.

Yardım eğitimi

İZSİAD’ın hazırladığı ilk yardım eğitimine ilgi büyük oldu. Başkan Hasan Küçükkurt, “Anlık müdahale, hayat kurtarır” dedi.

Alkışlar çiftçiye!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin virüse rağmen tarlada üretimlerine devam eden çiftçileri Dünya Çiftçiler Günü’nde alkışlama çağrısına İzmir’de vatandaşlar destek verdi.

Yerli nohut ekildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde “Geleceğimiz İçin Üretiyoruz” projesiyle Düğerek Mahallesi’ndeki 32 dönümlük araziye yerli nohut ekildi. Başkan Bahattin Gümüş, “Toplanacak ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” mesajı verdi.