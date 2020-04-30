12 saatte 99 gönüllü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadelede gerçekleştirilen çalışmaları, yürütülen faaliyetleri ve dayanışma kampanyasının verilerini ‘Başkanın Günlüğü’ kapsamında vatandaşlara açıklamaya devam ediyor. Başkan Soyer, son günlüğünde Kemalpaşa’daki kiraz hasadıyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Başkan Soyer, mesajında şunları söyledi:



Günde 50 bin maske



“Koronavirüs sürecinde yaşadıklarımız bize tarımsal üretimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Bazı meyve türlerinde dışarıdan mevsimlik işçiye ihtiyaç olduğu halde bir bölümünün gelmeyeceği ve meyvenin dalında kalacağı endişesi üzerine harekete geçtik. Kiraz hasadıyla başlayacağımız gönüllü dayanışma çağrımız büyük ilgi gördü. Yarım günde 99 gencin başvurduğunu öğrenince gençliğe inancımız bir kez daha pekişti. Çiftçimiz hiç merak etmesin kirazı da, eriği de, şeftaliyi de bu imece sayesinde dalında bırakmayacağız. Yardım faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Önceki gün 3 bin 612 aileye gıda paketi, 3 bin 150 çocuğumuza da süt ulaştırdık. Evinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile engelli 23 abonemizin abonelik iş ve işlemlerini ekiplerimiz evlerine giderek gerçekleştirdi. Maske gündelik hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Maskematikler aracılığıyla ücretsiz 50 bin maskeyi İzmirlilere ulaştırdık.”