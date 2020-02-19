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    19.02.2020 - 00:03 |

    12 saniyede üretim

    Dirinler, tamamı yerli ve milli olan transfer sac üretim hattıyla beyaz eşya sektöründe 12 saniyede üretim yapabiliyor

    12 saniyede üretim

    İzmir’de 1952 yılından bu yana takım tezgahı ve pres imalatı yapan Dirinler, yeni bir rekora imza attı. Daha önce Drinns markasıyla raylı sistemlerde 30 gün süren işlemi 10 dakikaya indiren yeraltı torna tezgahını yapan Dirinler, geçen yıl da bir tren vagonunu 24 saat gibi kısa sürede yapabilen 65 metrelik dev freze üretti.

    Dirinler bu kez, 30 kişilik ekiple bir yıl süren çalışma sonucunda 12 saniyede üretim yapabilen TRansfer hattı geliştirdi.

    Maliyet azalacak

    Buzdolabı, çamaşır makinası gibi ürünlerin kasasını 12 saniyede yapan hat, sektörde büyük ses getirdi. Tamamı yerli ve milli üretim olan yeni hat, hem üretim maliyetini düşürecek hem kişiye bağımlılığı ortadan kaldıracak. Hat, zamandan kazanmanın yanında serilik ve hassasiyeti nedeniyle de üreticinin elini güçlendirecek.

    Dirinler Makina Satış Müdürü Cem Orgen, TRansfer hattını Türkiye’de yapan tek firma olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti, “Bu hatta giren sac, sürücü açıcı rulodan preslere transferlerle gidiyor ve 12 saniye içinde stenilen ürünün kasası üretiliyor. Böyle komplike hattı Dirinler olarak sanayiciye sunmak bizler için gerçekten büyük bir mutluluk” dedi.

     

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