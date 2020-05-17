12 yıllık tesis eylülde hizmette

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BASKİ Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’un da eşlik ettiği ziyaretlerde şehir içinde oluşturulacak prestij sokak projeleri ve Kepsut Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşat çalışmaları incelendi. Cankul, coğrafi durumundan dolayı ilçeye atık su arıtma tesisinin yapılmasının zorunlu hale geldiğini, tesisin tamamlanması için 11-12 yıldır büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bitki de yetişecek

Tesisin 2020’nin eylül ayında hizmete gireceğinin müjdesini veren Başkan Yılmaz da, “Kurulumu ve kullanımı daha ekonomik sistem sayesinde deniz kenarlarındaki bölgelerin atık suyunu kolay arıtacak. Cam bir fanus içinde olacak sistemde bitkiler yetiştirilecek. Bu sayede görüntü ve koku kirliliği sıfıra indirilecek” dedi.