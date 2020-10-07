120 poşet çöp çıktı!

Çevreci eylemleriyle tanınan İmdat Avcı’nın teknesiyle Kızılkum ve Cennet Adası’na giden Başkan Oktay ve gönüllüler, onlarca torba çöp topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de destek verdiği çalışmalar sırasında adaya terke edilen bir de kedi bulundu. ‘Ada’ ismi verilen kedi, İmbat Avcı tarafından sahiplenildi. Toplanan 120 poşet çöp tekneyle limana getirilerek, temizlik araçlarına teslim edildi. Başkan Oktay, “Unutmayalım Marmaris hepimizin” dedi.