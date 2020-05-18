'14 Mayıs, Altay’ın kara günü oldu'

Orhan Cura’nın doğuştan siyah beyaz aşığı olduğunu vurgulayan Zorlu, “O, Altay’a çok şey kazandırdı. Yıllarca sporcularımızın sağlığıyla ilgilendi. Yaşamının her döneminde Altay’a bir şeyler kazandırmak için çalıştı. Mustafa Denizli’yi Altay’a kazandıran yine o oldu. O, kulübümüzün görünmez kahramanıydı. Altay büyük bir değerini daha kaybetti” dedi.



‘Belgeselle ölümsüzleşecek’



Altay kulübüne kuruluşunun 105. yılında armağan ettiği belgeselde Orhan Cura’ya geniş yer verildiğini hatırlatan Zorlu, “Orhan Ağabey gibi büyük bir Altaylının, Altay’ın tarihine ışık tutacak bir belgeselde yer aldıktan sonra ebediyete göçmesi bize teselli oldu. Gelecek kuşaklar bu sayede Profesör Doktor Orhan Cura’nın Altay Kulübü için ne kadar önemli bir insan olduğunun farkına varacak” diye konuştu.