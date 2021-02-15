14 Şubat’a özel kalp hırsızı tasarımlar

İzmirli Moda tasarımcısı Merve Kırdar’ın 60 parçadan oluşan koleksiyonu, günlük şıklık ararken aynı zamanda hem rahat hem de iddialı olmak isteyen kadınlara hitap ediyor.

Kırdar 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırladığı koleksiyonları Trendyol’da yerini aldı. Kendine güvenen, trendleri takip eden, sadeliği sevdiği kadar dikkati çekmeyi de isteyen iddialı kadınlara hitap eden söz konusu koleksiyon; spor giyim, ev giyim ve evcil hayvan kıyafetleri olmak üzere birçok parçadan oluşuyor.

Hazır giyim kategorisinde birbiri ile kombinlenen her ortamda dikkati çekecek kesimde elbiseler ön plana çıkıyor.

Koleksiyonlar hem rahat hem de iddialı ve şık bir görünüm arayan kadınlarla buluşuyor.