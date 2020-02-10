14 Şubat’a özel program

Carême Carême Restaurant, 14 Şubat’ta Türk ve dünya mutfağının en seçkin lezzetlerinden oluşan mönüsü, yemek boyunca devam edecek canlı piyano müziği ve sonrasında Korkut Kazcın ve VIP Quarted Group’un performansıyla Sevgililer Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. Ozone Night Club ise İzmir Körfezi’ne hakim manzarası, zengin aperatif mönü sunumu ve DJ Mesut’un hareketli programıyla sevgilileri bekliyor. Otel bünyesinde hizmet sunan Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal Wellness Center’ın sunduğu SPA Keyfi Paketi, SPA Çift Üyeliği alternatifleriyle özel bir deneyim yaşatma fırsatı sunuyor. Carême Restaurant Sevgililer Günü programı kişi başı 275, Ozone Night Club programı 150, SPA Paketi 890 ve Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal Wellness Center 4 aylık çift üyeliği 4 bin liradan başlıyor.



