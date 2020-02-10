BİST121.015-1,04EURO6,56-0,45USD5,99-0,46ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 14 Şubat’a özel program
    ABONE OL
    10.02.2020 - 00:04 | | YUSUF ÇINAR

    14 Şubat’a özel program

    Wyndham Grand İzmir Özdilek, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kutlama alternatifleri sunuyor.

    14 Şubat’a özel program

    Carême Carême Restaurant, 14 Şubat’ta Türk ve dünya mutfağının en seçkin lezzetlerinden oluşan mönüsü, yemek boyunca devam edecek canlı piyano müziği ve sonrasında Korkut Kazcın ve VIP Quarted Group’un performansıyla Sevgililer Günü’nü kutlamaya hazırlanıyor. Ozone Night Club ise İzmir Körfezi’ne hakim manzarası, zengin aperatif mönü sunumu ve DJ Mesut’un hareketli programıyla sevgilileri bekliyor. Otel bünyesinde hizmet sunan Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal Wellness Center’ın sunduğu SPA Keyfi Paketi, SPA Çift Üyeliği alternatifleriyle özel bir deneyim yaşatma fırsatı sunuyor. Carême Restaurant Sevgililer Günü programı kişi başı 275, Ozone Night Club programı 150, SPA Paketi 890 ve Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal Wellness Center 4 aylık çift üyeliği 4 bin liradan başlıyor.

    Antalya'da trafik kazasıAntalya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında aynı otomobilde bulunan sürücü öldü, eşi ise ağır yaralandı. Çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.
    daha fazla video için
    Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya cevap veremeyince...Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir yarışmacının, "Bugünden sonra gelecek ilk gün, anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır?" sorusuna doğru cevap verememesi sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Feci kaza! Kahreden detay ortaya çıktı

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber