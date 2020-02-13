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    HaberlerEge Haberleri 14 Şubat’ta davetlisiniz
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    13.02.2020 - 00:04 |

    14 Şubat’ta davetlisiniz

    Swissôtel Büyük Efes, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde seçkin programlar sunuyor.

    14 Şubat’ta davetlisiniz

    Romantik körfez manzarasıyla Equinox, Sevgililer Günü’nde canlı piyano performansı ve özel hazırlanan set mönüsü eşliğinde misafirlerini KDV dahil kişi başı 245 liraya ağırlıyor. Aquarium Mezzes&Grill ise, Forte Akustik’in canlı performansı eşliğinde özenle hazırlanan mezelerinden ve ızgaralarından oluşan mönüsüyle konuklarını KDV dahil 215 liraya bekliyor. DJ Semih’in canlı performansıyla Sky Bar’da kişi başı 169 liraya gönüllerince eğlenebilir. 14 Şubat’ta tercihe göre seçilecek Equinox veya Aquarium Mezzes&Grill programlarından birisinin de dahil olduğu, klasik odada çift kişilik bir konaklama KDV dahil 999 lira.

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