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    HaberlerEge Haberleri 15 bin ton atık geri kazandırıldı
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    05.01.2021 - 00:03 |

    15 bin ton atık geri kazandırıldı

    15 bin ton atık geri kazandırıldı

    SIFIR atık uygulamasını hayata geçiren ve atıkları yerinde ayrıştırarak toplayan Bayraklı Belediyesi, son 1 yılda 15 bin ton atığı geri dönüşüme kazandırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işyeri, fabrika, kamu kuruluşları, özel ve kamu hastaneleri, muhtarlıklar, siteler ve apartmanlara yerleştirilen konteynerlerin sayısını artırdı. Ekipler, geçen yıl 9 ton bitkisel atık, 11 bin ton karışık ambalaj atığı, 3 bin 900 ton cam ve 4 ton pil atığını geri dönüşüme kazandırdı. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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