15 yıldır her derde koşuyor

Denizli’de ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi haline geldi. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde kurulan Sevgi Eli, 15 yılda 40 bin aile, 150 bin ihtiyaç sahibinin derdine derman oldu.

Organizasyon, her yıl on binlerce kişiye gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyor. Sevgi Eli Mağazası’nda gelinlikten damatlığa, bebek kıyafetinden her türlü giyim eşyasına ürünle yurttaşlara destek veriliyor. 19 ilçe ve 616 mahallede Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı’yla koordine olan Sevgi Eli, merkez ve ilçelerde çıkan yangınlarda eşyası küle dönen ailelerin de imdadına koşuyor, eşyaşı baştan aşağı yeniliyor.

Her yere yetişiyorlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15. yaşdönümünü kutladığı Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli’ni ziyaret etti, çalışanlarla bir araya geldi. 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde faaliyete geçen Sevgi Eli’ne katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Zolan, “Sizlerle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Milletimize hizmet ediyoruz. Derdi olan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmamız gerekiyor, onların hayata tutunmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

‘Gününüz kutlu olsun’

Zolan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve değerli eşi Ayşen Zeybekci Hanımefendi’yle başlayan bu yürüyüşü bizler, eşim Berrin Zolan, Sevgi Eli Sorumlumuz Selma Hanım, Daire Başkanlarımız ve bütün çalışanlarımızla birlikte başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Sevgiyle, muhabbetle, yardıma koşacak vaziyette kalalım. Sevgililer Gününüz kutlu olsun.”