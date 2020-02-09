09.02.2020 - 00:04 |
16 bin kişiye hizmet verecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça’daki üçüncü ileri biyolojik atık su arıtma tesisini tamamladı.
Gerenköy’deki tesis, 16 bin kişiye hizmet verecek. İZSU Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha ekledi. Tesis, günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyu arıtabilecek.
Gerenköy’de 11 milyon 670 bin liralık yatırımla, 21 bin metrekarelik alana kurulan tesis; Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen’e bağlı Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerine de hizmet verecek.
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