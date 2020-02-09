Gerenköy’deki tesis, 16 bin kişiye hizmet verecek. İZSU Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesislerine bir yenisini daha ekledi. Tesis, günde 2 bin 600 metreküp evsel atık suyu arıtabilecek.

Gerenköy’de 11 milyon 670 bin liralık yatırımla, 21 bin metrekarelik alana kurulan tesis; Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen’e bağlı Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerine de hizmet verecek.